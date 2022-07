08:04

Jesús Nuño de la Rosa è il nuovo ceo di Air Europa. La nomina, ratificata dal Consiglio di amministrazione, giunge in una fase particolarmente importante per la compagnia.

Jesús Nuño de la Rosa avrà infatti il compito, insieme alla direzione generale, di consolidare la fase di espansione che consentirà nel corso di tutto il secondo semestre di raggiungere e migliorare i livelli di attività antecedenti il 2020.



Con una vasta esperienza alla guida di aziende del settore turistico, Jesús Nuño de la Rosa ha sviluppato gran parte della sua carriera come ceo di El Corte Inglés - gruppo di cui è stato nominato presidente nel 2018 - ed è attualmente membro di consigli consultivi di diverse aziende, presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense di Madrid, membro dell'ente del turismo e del consiglio consultivo del settore turistico per Kpmg.



Air Europa ha iniziato a espandere la flotta con l'incorporazione progressiva di undici aeromobili, cinque dei quali Boeing 787 Dreamliner a lungo raggio.

Questo piano consentirà quest'anno di operare 23 rotte verso l'America e 33 in Spagna ed Europa. Allo stesso modo, la compagnia prevede di aumentare i posti volo offerti fino a superare del 5% i livelli precedenti la pandemia.



Nella progressiva crescita e miglioramento operativo, Air Europa ha chiuso il mese di maggio con un indice di puntualità dell'87,67% secondo i dati del rapporto mensile On-Time Performance pubblicato da Cirium.