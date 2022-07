08:13

L'aeroporto statunitense Hartsfield-Jackson di Atlanta è tornato a essere lo scalo più trafficato del mondo nel 2021. Una notizia all’apparenza non eclatante se non fosse che nel 2020 era stato lo scalo cinese di Guangzhou a scalzarlo dal gradino più alto del podio, che occupava ininterrottamente dal 1998.



La nuova classifica è quella di Airports Council International World, che ha pubblicato il suo World Airport Traffic Dataset relativo al 2021. Secondo i dati raccolti dall’associazione di categoria lo scorso anno, in un contesto ancora influenzato dalla pandemia, gli scali hanno ospitato 4,6 miliardi di passeggeri, il 28,3% in meno rispetto al 2020 e in calo del 49,5% rispetto al 2019.

L’aeroporto di Atlanta ha fatto viaggiare 75,7 milioni di passeggeri (+76,4% sul 2020 ma -32% rispetto al 2019), quello di Dallas Forth Worth, in seconda posizione, 62,5 milioni e Denver 58,8 milioni.



Nessun europeo nei primi venti

Mentre la leadership è tornata saldamente nelle mani degli statunitensi, sette posizioni tra le prime venti sono però occupate dal Dragone. Il più trafficato è lo scalo di Guangzhou, sceso dalla prima posizione all’ottava con 40,3 milioni di passeggeri, mentre quello di Chengdu (40,1 milioni) è risultato nono, in calo rispetto al terzo posto del 2020. Da segnalare che nelle prime venti posizioni della classifica non figura nessun hub europeo. Quasi tutti gli aeroporti hanno inoltre un traffico nazionale significativo tra il 65% e il 100% del totale. L'unica eccezione è l'aeroporto internazionale di Istanbul (14mo posto) con il 72% del traffico originato dall’internazionale.



“Il 2021 - ha commentato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci World - rappresenta l'inizio della ripresa dell'industria aeronautica. Mentre alcuni dei leader aeroportuali storici più attivi sono rientrati nei ranghi superiori, altre regioni faticano ancora a riprendersi”.

Amina D'Addario