United Airlines: al via il volo no-stop Washington-Città del Capo

United Airlines ha annunciato che diventerà il primo vettore a proporre un volo no-stop da Washington D.C. a Città del Capo. Una volta che il Governo locale darà l’ok, il collegamento entrerà nel network della compagnia a partire dal 17 novembre.

La rotta verrà operata a bordo di un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in 48 posti di Business Class, 21 di Premium Plus e 188 in Economy.

Come riporta travelpulse.com, questa nuova tratta completa l’offerta verso la destinazione Sudafrica aggiungendosi al già esistente New York/Newark-Città del Capo (volo disponibile tutto l’anno dopo essere stato lanciato come stagionale nel 2019) e al Newark-Johannesburg.

Gaia Guarino