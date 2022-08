Delta lancia collegamenti per Città del Capo e Tahiti

11:05

Delta espande il proprio network internazionale. All'offerta del vettore statunitense si aggiungeranno la rotta da Atlanta a Città del Capo e quella da Los Angeles a Tahiti, a partire dal 17 dicembre.

Il Sud Africa sarà raggiungibile tre volte a settimana a bordo di un A350 configurato in tre classi di servizio; la Polinesia sarà invece collegata con un Boeing 767 (anche questa destinazione prevede una frequenza trisettimanale).



Come riporta travelweekly.com, la compagnia prevede inoltre la ripartenza del volo tra Atlanta e Tel Aviv. La data scelta per il primo decollo è l'8 maggio 2023. Ci si imbarcherà a bordo di un A350 tre volte a settimana e Delta sarà l'unico vettore a coprire la tratta da Atlanta a Israele.



Gaia Guarino