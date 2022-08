Amsterdam, Schiphol in difficoltà proroga il limite di passeggeri

08:00

L'aeroporto di Amsterdam Schiphol, a causa della carenza di personale e altre problematiche connesse alle operation dello scalo, continuerà a mantenere il limite al numero di passeggeri fino a novembre.

La decisione arriva dopo una consultazione con le compagnie aeree, e il daily cap fissato a 67.500 partenze al giorno durante il mese di settembre verrà aumentato a 69.500 a ottobre.



Come riporta simpleflying.com a luglio il massimo di passeggeri giornalieri autorizzato era stato di 67.500, innalzato poi a 72.500 in agosto in vista dei flussi legati ai viaggi per le ferie estive. La ragione per cui in autunno l'asticella tornerà ad abbassarsi è stata una scelta legata alla stagione, quando a causa del maggior numero di indumenti indossati a causa del freddo, le code ai controlli di sicurezza saranno fisiologicamente più lente.

Gaia Guarino