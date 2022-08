Wizz Air, nuovo volo da Venezia verso Varsavia

10:31

Wizz Air annuncia un nuovo collegamento sull'Italia. La compagnia lancia un volo da Venezia verso Varsavia.

Come riporta una nota, l'annuncio giunge dopo l'arrivo del nono aeromobile all'aeroporto polacco, il cui traffico sarà incrementato da quattro nuove rotte. Il volo da Venezia partirà il 14 dicembre 2022. I collegamenti sono previsti ogni mercoledì e domenica.



Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz Air si impegna costamente per aumentare la connettività globale verso destinazioni meravigliose con reali opportunità di crescita ed espansione. Siamo quindi orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento tra queste due città straordinarie del continente europeo”.