Tensioni Usa-Cina: voli su Taiwan cancellati

Le ripercussioni delle tensioni tra Stati Uniti e Cina scaturite dopo la visita del presidente della camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan si ripercuotono anche sul trasporto aereo.

In seguito all'avvio delle esercitazioni militari della Cina nella zona dell'isola sono iniziate le cancellazioni dei voli. Tra gli ultimi annunci, come riporta ilsole24ore.com, quelle di Singapore Airlines, che ha annullato i voli da e per Taiwan a causa della "crescente restrizione dello spazio aereo" legata prorpio alle esercitazioni militari.