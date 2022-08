11:17

Michael O’Leary non molla. Il ceo del gruppo Ryanair torna sull’argomento dei prezzi stracciati delle compagnie low cost e ribadisce ancora una volta che i biglietti a 10 euro non si vedranno più. Almeno per i prossimi anni, poi si vedrà, impossibile fare previsioni a lungo termine.

Il manager ha colto l’occasione di un’intervista alla BBC inglese per ribadire quanto affermato qualche settimana fa: la situazione attuale e le prospettive per il prossimo futuro non permetteranno a nessuno di vendere biglietti con cifre così basse. In casa Ryanair, ha sottolineato, la tariffa media è passata da 40 a 50 euro e questo è il segnale chiaro che anche per chi ha fatto delle tariffe stracciate la propria bandiera ci sono dei limiti invalicabili e oggettivi.



Il precedente

L’intervento arriva a breve distanza da quanto affermato invece dal ceo della compagnia Eddie Wilson che al Corriere della Sera aveva detto che i biglietti a 9,99 rimarranno, anche se in numero minore. O’Leary a sua volta alla BBC ha detto che le tariffe partiranno da 19,99.