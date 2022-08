Primo volo diretto tra Milano Bergamo e gli Emirati Arabi con Air Arabia

09:33

Primo volo diretto sugli Emirati Arabi per l’aeroporto di Milano Bergamo. Protagonista della new entry Air Arabia che a partire dall’inizio di dicembre opererà un collegamento diretto sull’aeroporto internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino e a 20 minuti da Dubai. Il volo avrà 4 frequenze alla settimana.



“L’apertura del primo collegamento diretto con gli Emirati Arabi Uniti è motivo di legittima soddisfazione, tanto più perché la nuova destinazione sarà operata da un partner storico, fidelizzato e affidabile come Air Arabia, compagnia aerea che ha fatto dell’aeroporto di Milano Bergamo uno dei principali scali europei del loro network – ha commentato il direttore commerciale aviation di Sacbo Giacomo Cattaneo -. Il nuovo volo consentirà inoltre di proseguire da Sharjah verso le oltre 60 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente servite da Air Arabia”.