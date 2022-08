Fulmine alla stazione di Bologna: ritardi fino a 150 minuti sull'Alta velocità

14:28

Mattina difficile per i collegamenti ferroviari, soprattutto ad Alta velocità. Un fulmine ha danneggiato il sistema elettrico nei pressi di Bologna, causando ritardi che sono arrivati fino a 150 minuti.

Come riporta corriere.it i ritardi riguardano sia la rete Alta velocità che gli Intercity e i regionali. Diversi treni stanno inoltre subendo ritardi e cancellazioni.



Attualmente, afferma il sito del quotidiano, il tabellone di Santa Maria Novella a Firenze sta segnalando pesanti ritadi per i treni verso Torino, Milano, Bolzano e Bergamo, oltre che per la direttrice Sud, verso Salerno, Napoli e Roma.