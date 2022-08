Emirates raddoppia in India: dopo Mumbai l'A380 vola anche a Bangalore

17:40

Sarà Emirates la prima compagnia aerea a volare con l’A380 all’aeroporto internazionale di Bangalore, in India. A partire dal 30 ottobre il ‘gigante dei cieli’, l’aereo commerciale più grande al mondo, effettuerà un servizio giornaliero per i viaggiatori che si spostano da e verso la città dell’India meridionale.

Bangalore è la seconda città del Paese a essere servita dall’A380 dopo Mumbai, dove il velivolo è operativo dal 2014. I voli giornalieri saranno operati con una configurazione a tre classi, che prevede posti in Economy e cabine premium in Business e First Class. Da questo mese di agosto l’A380 di Emirates serve più di 30 aeroporti in tutto il mondo, per un totale di oltre 130 destinazioni nel network globale della compagnia aerea.