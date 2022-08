Norwegian guarda di nuovo all'estero: una base a Barcellona dal 2023

10:40

Norwegian riparte da Barcellona. Con il progressivo miglioramento dei dati di traffico e della situazione economica, la compagnia ha deciso di riprendere anche l’espansione all’estero e a partire dal prossimo anno riaprirà una base fuori dai confini della Scandinavia.

Secondo quanto anticipato da Simpleflying, si tratterà di una prima mossa all’insegno della cautela, quasi un test per verificare l’andamento. La base catalana infatti sarà solamente stagionale per il periodo estivo e il vettore si limiterà a posizionare due aerei in tutto. Per quanto riguarda il network Norwegian dovrebbe invece optare per rotte in prevalenza verso la Scandinavia.



La decisione segue l’annuncio da parte del vettore di avere ripreso anche il piano di espansione della flotta con un ordine da oltre 50 aerei, tutti B737 Max 8, le cui consegne partiranno nel 2025 per concludersi tre anni più tardi.