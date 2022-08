Condor prolunga la stagione negli Usa: 4 rotte nella stagione invernale

09:51

Condor punta sul Nord America anche nella stagione invernale e mette in programmazione 4 rotte, che andranno così in prolungamento sulla stagione estiva. I voli verranno effettuati da Francoforte e saranno in direzione di New York, Seattle, Los Angeles e Toronto. Queste ultime due avranno una frequenza alla settimana mentre il volo sulla Grande Mela sarà effettuato 5 volte. Bisettimanali invece il collegamento con Seattle.

L’operativo è stato studiato non soltanto in ottica outgoing, ma anche come opportunità per incrementare i flussi dagli Stati Uniti sull’Europa grazie anche agli accordi di code sharing e interline con altre compagnie del Vecchio Continente.



“Dopo una stagione estiva di successo – ha commentato la compagnia -, siamo entusiasti di estendere ed espandere il nostro programma autunno-inverno per rendere ancora più facile e conveniente per i viaggiatori provenienti da Stati Uniti e Canada visitare durante questo spettacolare periodo dell'anno”.