Lufthansa: domani lo sciopero dei piloti, previste numerose cancellazioni dalla Germania

09:43

Si prospetta una giornata difficile domani per il trasporto aereo a causa dello sciopero dei piloti di Lufthansa. Le ultime trattative per scongiurare l’astensione dal lavoro non hanno avuto esito positivo e il sindacato Vereinigung Cockpit, a cui fanno riferimento oltre 5mila piloti della compagnia, ha confermato lo stop per tutta la giornata.

Le previsioni parlano di numerose cancellazioni dei voli in partenza in particolare dai due hub della compagnia, ovvero Francoforte e Monaco. “Ci sarà una grande restrizione nel programma di volo Lufthansa venerdì 2 settembre – conferma il vettore in una nota -. Nel corso di oggi, giovedì, Lufthansa adeguerà l'orario dei voli e pubblicherà le cancellazioni. Tutti gli ospiti con i dettagli di contatto nella prenotazione saranno informati via sms o posta”.