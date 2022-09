Ethiopian amplia il network, nuovo volo su Amman

14:01

Una nuova rotta verso Amman per Ethiopian Airlines. Il vettore dal prossimo 19 settembre collegherà il suo hub di Addis Abeba con la capitale della Giordania con 3 frequenze settimanali.

“Siamo davvero lieti di aumentare ulteriormente la nostra presenza in Medio Oriente con il nuovo volo per Amman, in Giordania, e siamo anche molto orgogliosi di essere in grado di farlo in un momento così difficile per l'industria dell'aviazione – commenta Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Con l'avvio del nuovo volo per Amman, i passeggeri in partenza da e per il Medio Oriente potranno usufruire della rete Ethiopian in tutto il mondo con connettività e trasferimento ad Addis Abeba. Il nuovo volo rafforzerà inoltre ulteriormente i legami economici tra Etiopia e Giordania".



Nell'ambito del suo piano strategico, Ethiopian sta espandendo la propria rete di collegamenti verso un maggior numero di destinazioni, ampliando la sua portata e fornendo più opzioni ai suoi passeggeri.