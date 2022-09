Latam verso l’uscita dal Chapter 11: inizia la fase finale della riorganizzazione

08:47

Latam ha avviato la fase finale del processo di riorganizzazione nell’ambito del Chapter 11. L’annuncio arriva direttamente dal Gruppo, che in una nota precisa di aver registrato 605.801.285.307 azioni Latam nel Registro Titoli del Cmf (Commissione per il mercato finanziario), corrispondenti all'aumento di capitale e alle tre classi di obbligazioni convertibili approvate durante l'Assemblea straordinaria degli azionisti di luglio.

Con questa operazione il vettore compie così "l'ultimo passo per completare il processo di uscita dal Capitolo 11, con l’obiettivo, entro novembre, di assicurarci una buona stabilità finanziaria per il futuro", precisa l’amministratore delegato di Latam, Roberto Alvo.



Delle azioni nominative registrate, 531.991.409.513 saranno destinate a rispondere alla conversione delle obbligazioni convertibili e le restanti 73.809.875.794 azioni saranno offerte in via preferenziale agli azionisti. Il saldo rimanente, tra soci e/o terzi, sarà offerto nei termini deliberati dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. Con questi strumenti, oltre al finanziamento ottenuto dall’uscita, il gruppo prevede di raccogliere circa 8 miliardi di dollari.



Il prezzo di collocamento delle 73.809.875.794 nuove azioni versate è stato fissato a 0,01083865799 dollari. Il valore di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili sarà di 1 dollaro per obbligazione.



Il periodo legale dell’opzione di prelazione è di 30 giorni per le nuove azioni a pagamento e per le obbligazioni convertibili e andrà dal 13 settembre 2022 al 12 ottobre 2022.