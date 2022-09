Ryanair: sette rotte per l’inverno su Trapani

15:55

Sette rotte, 58 collegamenti alla settimana e una sorpresa: l’avvio della commercializzazione dei voli come Trapani Marsala. È questo quanto è emerso dalla presentazione della programmazione invernale di Ryanair dall’aeroporto siciliano.

Il network sarà prevalentemente domestico con l’unica eccezione della rotta su Malta. Per il resto verranno effettuati collegamenti in direzione Milano-Bergamo, Roma-Fiumicino, Torino, Treviso, Bologna e Pisa. Con questo operativo il vettore low cost prevede di trasportare sull’aeroporto Vincenzo Florio circa 800mila passeggeri.



“Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi grazie a cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività - ha commentato il country manager Mauro Bolla (nella foto) -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell'aeroporto di Trapani per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Trapani, Marsala e la Sicilia”.