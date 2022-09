Ita Airways chiede al Mef i 400 milioni di euro per affrontare l’inverno

12:00

Potrebbe scattare già da dicembre l’allarme sulla criticità dei conti di Ita Airways se non ci saranno iniezioni di capitale. Sarebbe questo quanto emergerebbe dalla relazione sui conti aziendali che la compagnia ha inviato al Ministero dell’Economia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, nel documento verrebbe evidenziato come in assenza di nuovi fondi nell’ultimo mese dell’anno, a causa dell’aumento dei costi del carburante e al calo fisiologico della domanda, si rischierebbe di scendere sotto la soglia critica dei 100 milioni di euro. Per fare fronte a questa prospettiva verrebbe quindi richiesta almeno una parte dei 400 milioni già approvati dalla Commissione europea ma mai versati dal Tesoro nelle casse del vettore.



Nel Governo tuttavia ci sarebbe l’orientamento di prendere tempo, anche in attesa degli sviluppi della trattativa con Certares, con la quale si punta a chiudere in tempi abbastanza brevi.