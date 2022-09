Un presidio di supporto psicologico nella stazione di Roma Termini

17:11

Apre nella stazione di Roma Termini lo spazio Area 95. Si tratta di un presidio che offrirà un sostegno psicologico e psichiatrico alle persone vulnerabili o senza dimora.

Il servizio è attivo presso il Binario 95, centro di accoglienza che opera nei locali concessi in comodato d’uso gratuito dal Gruppo FS nell’ambito di una pluriennale collaborazione con Europe Consulting onlus.



L’iniziativa è realizzata da Binario 95 e Smes Italia (Salute mentale ed esclusione sociale), in collaborazione con il Poliambulatorio Caritas di Roma, e si inserisce nelle azioni del Protocollo Salute per tutti siglato dall’Assessorato e Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale con istituzioni sanitarie ed enti del terzo settore, tra cui in particolare l’Istituto San Gallicano (IRCCS).