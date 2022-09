Iberia-Air Europa, ecco come Iag convincerà l’Ue a dire sì all’accordo

15:55

Sull'acquisto di Air Europa da parte di Iberia c'è ancora uno spettro che aleggia: è il via libera dell'Unione europea, che non è affatto scontato. E Iag, il gruppo di cui fa parte la compagnia acquirente, ha chiarito la strategia per riuscire a strappare il tanto desiderato sì.

Come riporta preferente.com, per Iag il nodo della questione non sono tanto le trattative con Hidalgo quanto la possibilità di trovare un accordo che possa essere valutato positivamente dalle autorità europee per la concorrenza.



La strada da seguire è quella di mettere in chiaro che l'operazione non riduce la concorrenza, ma amplia la connettività. Anche perché in ballo, secondo Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia, non c'è tanto il destino della compagnia quanto quello dell'hub di Madrid. L'accordo del vettore con Air Europa, secondo il manager, consentirebbe infatti agli scali del Sud Europa di essere competitivi rispetto a quello del Nord, ad esempio collegando Barajas con l'Asia.