Iobus, estate record: ecco i programmi per il 2023

Un’intesa con Musement in fase di chiusura e un potenziamento della flotta a 8 bus. Sono alcuni dei prossimi progetti di Iobus, la compagnia di bus turistici per tours cittadini: nei mesi clou del periodo estivo – da maggio a metà settembre – sono stati trasportati quasi 100mila passeggeri, con picchi di 18-20mila turisti nei mesi di luglio ed agosto.

Così la società, alla conclusione della sua prima stagione operativa, mette accanto alla soddisfazione anche una serie di nuovi progetti per il futuro.



“Oltre ad aver potenziato il nostro personale con nuove assunzioni – spiega Fabiola Cilia (nella foto), general manager di Iobus - abbiamo raggiunto accordi commerciali con le maggiori Ota internazionali, da GetYouGuide a Booking, da Isango ad Attraction World; e conclusa una importante partnership con ‘Tickets’. Stiamo poi chiudendo una intesa con Musement e con una Ota particolarmente forte nei mercati asiatici. Sempre per la stagione 2023 è previsto l’aumento della flotta a 8 bus che garantiranno una frequenza del servizio ogni 12 minuti.”



Potenziamento anche per il prodotto: Iobus ha già diversificato l’offerta con i tour delle catacombe, col servizio per l’Outlet di Castel Romano e la vendita diretta dei biglietti per i Musei Vaticani. E ora sono in via di allestimento altri Infopoint in città: accanto ai punti vendita di Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), Via IV Novembre, Via della Conciliazione, Piazza San Silvestro, infatti, verranno assicurati altri 20 punti-vendita nel centro città, grazie ad accordi di esclusiva raggiunti con alcune edicole storiche nel cuore della Capitale.



“In pochi mesi dall’avvio dell’attività la nostra startup – commenta Giuseppe Cilia, presidente di Iobus - ha fatto registrare perfomance superiori alle aspettative, in taluni giorni siamo andati sold out, seguendo il trend di ripresa turistica nella Capitale. Prosegue poi con nostra grande soddisfazione la collaborazione operativa con Itabus, un player d’eccellenza nel trasporto su gomma a lunga percorrenza.”