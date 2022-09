American Airlines, hacker accedono alle mail dei dipendenti e rubano dati sui clienti

16:42

Attacco hacker ai danni di American Airlines. La compagnia aerea statunitense ha fatto sapere di essere finita nel mirino dei cyber criminali, che sarebbero riusciti a violare gli account di posta elettronica dei dipendenti entrando così in possesso di informazioni sensibili sui clienti.

Secondo quanto riferito dal vettore, riporta Travel Weekly, il furto di dati avrebbe interessato “un numero molto piccolo” di persone e non ci sarebbe attualmente alcuna prova di uso illecito dei dati da parte degli autori dell’attacco di phishing.



Il portavoce della compagnia Curtis Blessing ha assicirato, inoltre, che il vettore metterà presto in atto misure "per evitare che un incidente simile si verifichi in futuro".