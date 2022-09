Tap sotto attacco Hacker: rubati i dati di alcuni clienti. Già prese le contromisure

09:22

Anche Tap finisce sotto attacco hacker. La compagnia portoghese è stata vittima di un’intrusione nei sistemi con il conseguente furto informatico dei dati di alcuni passeggeri, finiti poi probabilmente nel dark web. Nessuna conseguenza invece per quanto riguarda la normale operatività, mentre sono state adottate immediatamente le contromisure necessarie per proteggere tutti i sistemi.

Secondo quanto riportato da Simpleflying la compagnia aveva notato i primi segnali di anomalie già il mese precedente, ma solamente due giorni fa l’attacco è diventato evidente. “Sfortunatamente, i dati personali di alcuni dei nostri clienti sono stati illegittimamente accessibili dagli hacker e divulgati pubblicamente – ha spiegato Tap in una nota -. Le informazioni interessate possono includere dati quali nome, nazionalità, sesso, data di nascita, indirizzo, e-mail, contatto telefonico, data di registrazione del cliente e numero frequent flyer. Le informazioni per ciascun cliente interessato possono variare. Non vi è alcuna indicazione che i dati di pagamento siano stati estirpati dalla rete di Tap".