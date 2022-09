L’aeroporto di Doncaster Sheffiled chiude per “mancanza di profittabilità”

08:47

Lo scalo di Doncaster Sheffield in Inghilterra chiuderà il prossimo mese per "mancanza di redditività finanziaria". La decisione arriva dopo che il gruppo Peel, proprietario dell'aeroporto, non ha ricevuto risposte in merito alla proprietà dello stesso. La chiusura sarà avviata il prossimo 31 ottobre.

Tra le cause che hanno portato alla decisione, come riporta ttgmedia.com, ci sono gli alti costi dissi per la gestione, oltre al trend generale delk settore.



I tentativi di coinvolgere i dipendenti e anche le compagnie aeree per trovare una soluzione non avrebbero portato nessun risultato apprezzabile, da cui la decisione di chiudere lo scalo.