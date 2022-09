Trenord, 7 milioni di passeggeri in Lombardia nei primi 9 mesi del 2022

19:33

Sono circa 7 milioni i passeggeri che, nei primi 9 mesi del 2022, hanno viaggiato a bordo dei mezzi Trenord per raggiungere le località turistiche della Lombardia. Di questi oltre 4,6 milioni (il 38% in più rispetto allo stesso periodo del 2021) lo hanno fatto nel corso della stagione estiva.

Secondo la società ferroviaria, questi numeri dimostrano come “il turismo sostenibile e di prossimità sia una tendenza ereditata dalla pandemia, che è destinata a restare”.



Le mete

Destinazioni più gettonate nella regione sono state i grandi laghi (in un giorno festivo sono oltre 33.700 i pax nelle stazioni in località lacustri) e i parchi divertimento.



Con l’iniziativa 'Gite in treno', Trenord ha superato la quota di 30mila biglietti venduti per itinerari in Lombardia (13.800 verso i laghi; oltre 14.000 verso Gardaland Park, Caneva Aquapark e Movieland).



“I risultati ottenuti in questi mesi del 2022 sono la conferma del valore del percorso che abbiamo avviato da diversi anni, che rende il treno un vettore di promozione e valorizzazione del territorio – commenta in una nota Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord -. I nostri treni raggiungono oltre 470 stazioni in Lombardia e regioni limitrofe; i nostri canali online sono consultati ogni giorno da più di 100mila clienti: è un potenziale che vogliamo sfruttare sempre meglio, per contribuire a realizzare un turismo davvero sostenibile. Dopo i risultati dei mesi estivi, siamo pronti per la stagione autunno/inverno, che vedrà il ritorno dei Treni della Neve e nuove iniziative”.