Ryanair e gli scioperi dei controllori di volo: “I Governi difendano i sorvoli”

12:24

Lo sciopero del personale Atc in Francia non ha impattato solo sui collegamenti da e per il Paese, ma ha influito anche su tutti gli aerei che hanno sorvolato lo spazio aereo d'Oltralpe.

Ed è su questo tema che è intervenuto Michael O'Leary (nella foto), ceo di Ryanair, chiedendo un intervento ai governi di Regno Unito, Irlanda, Italia e Spagna.



Il manager ha affermato: "Siamo stanchi di queste ripetute interruzioni e cancellazioni dei voli". O'Leary ha anche chiamato in causa Bruxelles: "La Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen continua a restare inerte mentre il mercato unico europeo per i viaggi aerei viene colpito da questi sindacati minori dei controllori di volo francesi; se la Commissione Europea non agisce per proteggere i propri cittadini, allora devono intervenire i Governi nazionali".