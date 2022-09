Swissport rileva l’handling Alitalia Sai a Linate: entrerà in servizio domani

15:31

Cresce il presidio di Swissport sull’Italia. Dopo l’avvio, lo scorso 14 luglio, delle attività sullo scalo di Roma-Fiumicino, la società specializzata in servizi aeroportuali inizierà a operare a Milano Linate a partire da domani.



L’azienda ha infatti rilevato le attività di assistenza a terrà da Alitalia-Società Aerea Italiana Spa, in amministrazione straordinaria.

Dall’aeroporto lombardo fornirà perciò servizi di ground handling, tra cui check-in, operazioni di imbarco, ospitalità nelle lounge aeroportuali e servizi lost & found.



Nello scalo milanese, Swissport supporterà Ita Airways. “Siamo onorati di servire Ita Airways anche all’aeroporto di Milano - afferma in una nota Marina Bottelli, direttore generale Italia di Swissport -. Questo è un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di espansione in Italia e siamo molto contenti di dare il benvenuto a 104 ex dipendenti Alitalia. Poter contare sulla loro professionalità sarà fondamentale per il successo delle nostre operazioni a Milano Linate”.