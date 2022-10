Oggi trasporto aereo e low cost in sciopero: chi si ferma e quali sono i servizi garantiti

09:16

Trasporto aereo in sciopero. Oggi per 24 ore si fermano su scala nazionale i dipendenti di easyJet, Ryanair Limited, Malta Air, Crewlink e Volotea, nonché il personale del comparto aereo tutto, aeroportuale e indotto degli aeroporti.

Nel pomeriggio, incroceranno le braccia per 4 ore (dalle 13.01 alle 17) anche i lavoratori di Vueling.



Per limitare i disagi, l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi garantiti. La Commissione garanzia sciopero è inoltre intervenuta per precisare in una nota che "dagli scioperi sono stati esclusi tutti i collegamenti 'da e per' l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio".



La lista completa dei servizi garantiti è disponibile a questo link