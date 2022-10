Branca, aeroporto di Cagliari: “Investimenti solo dalle low cost”

di Amina D'Addario

09:58

“A Cagliari la crescita dipende in buona parte dalle low cost, che sono le uniche ad attivare voli”. Renato Branca, amministratore delegato della Sogaer valuta con realismo i risultati di una summer che ha visto il traffico “riallinearsi” ai valori del pre-Covid: 2,1 milioni di passeggeri registrati da maggio ad agosto e di questi ben 1,5 milioni sulle tratte nazionali, il 6% in più rispetto al 2019.



Un risultato “oltre le aspettative”, a cui le compagnie tradizionali hanno contribuito ben poco: “Prima abbiamo avuto la scomparsa di Air Italy, che era una voce importantissima per Cagliari, e poi Ita, l’erede di Alitalia, che da noi ha fatto lo stretto indispensabile, dividendosi gli impegni con Volotea sulla continuità territoriale”.



Sul lato infrastrutture, Branca conferma la concretizzazione degli interventi già programmati: “Entro dicembre ci sarà l’assegnazione dei lavori per la realizzazione della nuova torre di controllo e poi partiranno quelli per l’arretramento dei varchi di sicurezza per incrementare le postazioni e dare più spazio alle attività commerciali”.