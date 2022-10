Recruiting Neos: tour in 4 città alla ricerca di assistenti di volo

12:44

Saranno 4 le giornate di recruiting che verranno effettuate da Neos per cercare assistenti di volo da posizionare presso le basi di Milano Malpensa e Verona. Si tratta di una ricerca rivolta sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo che partirà da Milano il 25 novembre per poi proseguire a Roma il 29 novembre, a Bari il 1° dicembre e a Palermo il 5 dicembre.

“Abbiamo voluto organizzare questi nuovi open day in diverse città italiane per andare incontro ai possibili candidati, evitando loro di sostenere spese di viaggio per raggiungere hotel situati esclusivamente vicino ai nostri hub - afferma Emiliano Lisi, cabin crew human resources manager - Ogni anno organizziamo open day per selezionare nuovo personale per i nostri voli e in questa circostanza abbiamo voluto offrire un’opportunità anche a chi non ha mai svolto la professione di assistente di volo sino ad oggi, ma che ha da sempre questo sogno nel cassetto”.



Per accedere alle selezioni è necessario compilare il form disponibile nella sezione ‘Lavora con noi’ del portale di Neos dove sono anche disponibili tutte le informazioni relative alle giornate di selezione.