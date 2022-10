Aer Lingus torna a volare su Miami

16:14

Dopo due anni e mezzo di stop Aer Lingus riprende a decollare da Dublino alla volta di Miami.

La rotta è ripartita oggi, con uno schedule di tre voli la settimana per l'inverno.



Volare a Miami con Aer Lingus tramite Dublino, precisa travelmole.com consente inoltre ai passeggeri di ottenere la pre-autorizzazione all'ingresso e dunque di sbarcare negli States come un passeggero nazionale.



In totale Aer Lingus opera 16 rotte tra l'Irlanda e il Nord America.



"In qualità di unico vettore ad operare voli diretti per Miami dall'Irlanda - afferma Susanne Carberry, chief customer officer di Aer Lingus - ci rivolgiamo anche ai mercati del Regno Unito e dell'Europa, dati i collegamenti senza interruzioni che offriamo ai viaggiatori in transito via Dublino".