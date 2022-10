Lufthansa e Fraport si uniscono per la 'FraAlliance' all'aeroporto di Francoforte

15:32

Sarà controllata in egual misura da Lufthansa e Fraport la nuova joint venture ‘FraAlliance’ creata per predisporre attività comuni sull’aeroporto di Francoforte volte al miglioramento dei servizi nello scalo e alla creazione di nuove opportunità per i clienti.

“La joint venture mira a migliorare gli aspetti relativi allo sviluppo e alle operazioni di business, all'esperienza del cliente, alle infrastrutture, all'intermodalità e alla sostenibilità – si legge in una nota -. I miglioramenti devono essere ottenuti analizzando e ottimizzando i processi nelle operazioni dei terminali, nonché adottando un approccio congiunto e incentrato sul cliente allo sviluppo del prodotto. L'obiettivo è quello di realizzare un miglioramento a livello di viaggio dei processi e delle offerte di prodotti per i voli, aumentando al contempo la competitività dell'aeroporto”.



Tra i primi effetti dell’accordo la disponibilità di aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei checkpoint aeroportuali sull’app di Lufthansa consentendo così ai passeggeri di controllare i tempi di attesa.