Iag, maxipiano di rinnovo della flotta: ordinati 87 aerei

09:40

Gli azionisti di Iag hanno detto sì al piano di rinnovo della flotta. Nel corso di una riunione strordinaria tenutasi a Madrid è stato votato il via libera all’acquisizione di 50 B737 da Boeing e altri 37 A320neo da Airbus. “Durante la pandemia – ha spiegato il ceo di Iag Luis Gallego – abbiamo preso la decisione di posticipare il rinnovo della nostra flotta a corto raggio per preservare il flusso di cassa. Ora, con la ripresa in corso, è il momento giusto per investire di nuovo”.



Gli obiettivi

L’obiettivo, ha aggiunto, è di “rinnovare il 60% della nostra flotta a corto raggio entro la fine del decennio”. L'ordine fatto a Boeing, spiega Preferente, include 25 aerei B737-8200 e altri 25 modelli di B737-10, con un prezzo di listino di 6,25 miliardi di dollari. Sono inoltre state pattuite opzioni di acquisto per un massimo di un centinaio di aeromobili aggiuntivi. La scadenza per ricevere i nuovi aeromobili è tra il 2023 e il 2027 e possono essere utilizzati da qualsiasi compagnia aerea del gruppo per sostituire la flotta.

Per quanto riguarda Airbus, invece, i 37 A320neo e A321neo hanno un prezzo 4,8 miliardi di dollari. Le consegne sono previste per il periodo 2025-2028 e l'accordo include altre 50 opzioni di acquisto.