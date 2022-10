Israele d’inverno: dal 17 dicembre i voli Wizz Air da Roma a Eilat

09:49

Wizz Air volerà su Israele quest’inverno. La compagnia aerea ha annunciato l’apertura di un collegamento diretto da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Ramon di Eilat.

La rotta – precisa in una nota l’Ente del turismo israeliano – debutterà il prossimo 17 dicembre e garantirà “nuove opportunità di viaggio per gli italiani desiderosi di scoprire il Mar Rosso Israeliano e prolungare l'estate nel deserto del Negev”.



"Eilat – aggiunge Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo - è la porta più immediata per scoprire il deserto, il Mar Morto e per trascorrere una vacanza al caldo sole dell’inverno israeliano”.