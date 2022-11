10:16

Il cda di Ita Airways si prepara a cambiare. Forse anche drasticamente. Con una lettera il Ministero dell'Economia (che attualmente detiene il 100% delle quote della compagnia aerea) ha scritto al vettore chiedendo all'attuale presidente Alfredo Altavilla di modificare l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci prevista per la prossima settimana.

L'aggiornamento prevede l'aggiunta di due punti per nulla secondari, riportati da repubblica.it: il primo riguarda infatti la revoca di Altavilla dalla carica di presidente (il manager resterebbe comunque nel consiglio di amministrazione) e la secodna la modifica dell'articoolo dello statuto che regola la composizione del cda.



Attualmente il consiglio d'amministrazione di Ita prevede 9 membri. Secondo le prime informazioni l'intenzione del Governo sarebbe quella di ridurre il numero dei componenti a 5. Una mossa che porterebbe a una struttura decisionale più snella, anche in vista della cessione.



Gli scenari possibili

Sempre secondo quanto riporta il sito del quotidiano, si starebbero dunque prefigurando le condizioni per un completo azzeramento del cda: i consiglieri passerebbero da 9 a 5 e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo presidente; Altavilla, divenuto un membro del cda, si troverà fianco a fianco con gli altri componenti, con i quali sono già emerse accese tensioni negli scorsi mesi. Scontri che hanno portato alla revoca delle deleghe in mano all'attuale presidente.



Inoltre 6 consiglieri sono tutt'ora dimissionari: il loro addio (motivato proprio con le tensioni con Altavilla) è anch'esso all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci prevista l'11 novembre (in seconda convocazione). Ma tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di accettare solo alcune delle dimissioni e non tutte e 6 in blocco.



Secondo le previsioni a fare da elemento di continuità resterebbe solo l'attuale direttore generale Fabio Lazzerini.