Hidalgo chiede un miliardo per Air Europa

Juan José Hidalgo alza il tiro per Air Europa. Il presidente di Globalia punta a massimizzare il valore della compagnia aerea nella trattativa con Iberia e il gruppo Iag, rilanciando con un prezzo di un miliardo di euro. Una cifra importante, dal momento che nelle ultime settimane si era parlato di un valore pari a 500 milioni di euro.

Ma l'imprenditore, come riporta preferente.com, si troverebbe ora di fronte a due strade: tenersi una parte delle azioni oppure vendere l'intero pacchetto ma a un prezzo consistente.



Nelle prossime settimane si giocherà una serrata partita a scacchi: da una parte Hidalgo, deciso a non svendere la compagnia aerea di Globalia, dall'altro Iag, che si è già mobilitata per convincere l'Europa a dare il via libera all'acquisto.



Per il momento, infatti, i punti interrogativi sul passaggio a Iag sono diversi: non ultimo il parere dell'Antitrust Ue, che già negli scorsi mesi ha dimostrato dubbi sugli equilibri di concorrenza che si verrebbero a creare dopo la cessione. Iag, dal canto suo, conta di far leva sull'importanza dell'operazione per il destino dell'hub di Madrid.