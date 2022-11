Sciopero dei trasporti in Belgio: cancellato il 55% dei voli

09:21

Oltre la metà dei voli cancellati per uno sciopero dei trasporti in Belgio. L'agitazione indetta per mercoledì 9 novembre presenta un primo conto salatissimo a chi si sposta in aereo nei cieli europei.

Secondo Hosteltur.com le braccia incrociate dei dipendenti causeranno disagi in tutto il Paese; lo scalo di Bruxelles Zaventem ha già diramato un'allerta che parla di 200 cancellazioni. Inoltre lo scalo ha chiesto ai passeggeri il cui volo viene operato di viaggiare, se possibile, con il solo bagaglio a mano, dal momento che non ci sarà abbastanza personale per la movimentazione e l'ispezione dei bagagli.