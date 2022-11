Air France, i sindacati minacciano scioperi nel periodo natalizio

14:55

Inizia lo scontro fra i sindacati Unac e Sngaf del personale di volo di Air France con la compagnia. I rappresentati dei lavoratori hanno infatti minacciato il vettore di arrivare allo sciopero nel periodo delle vacanze natalizie, fra il 22 dicembre e il 2 gennaio, periodo di punta per il mondo dell’aviazione.

Sullo sfondo c’è il contenzioso sul contratto collettivo di hostess e steward, sul quale è in corso la trattativa per raggiungere un nuovo accordo, si legge su L’Echo Touristique.



I sindacati denunciano l'assenza di un accordo che proroghi il contratto collettivo oltre il suo periodo di validità per il tempo delle contrattazioni. "Ritrovarsi in balia di un management che, con un tratto di penna, può modificare a suo piacimento tutto ciò che riguarda la nostra professione è inaccettabile" scrivono i sindacati in una lettera alla dirigenza di Air France pubblicata sul loro sito il 14 novembre.



Dal canto suo, Air France sostiene che “la trattativa è ancora in corso e il nostro obiettivo è raggiungere un nuovo accordo”.