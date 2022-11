Finnair, personale in sciopero fino alle 15 di oggi

10:04

Sono circa 100 i voli in partenza da Helsinki che Finnair ha dovuto cancellare a causa di uno sciopero del personale di cabina organizzato dal sindacato finlandese dei lavoratori dei trasporti Akt e che si protrarrà fino alle 15 di oggi.

I clienti possono controllare lo stato del proprio volo sul Manage booking service sul sito di Finnair e il vettore, spiega TravelMole, si sta adoperando per riproteggere i passeggeri. "Siamo spiacenti per l'inconveniente e facciamo del nostro meglio per ridurre il disagio per i nostri clienti - afferma Jaakko Schildt, coo di Finnair -. Il sindacato ha scelto la strada dello sciopero clandestino, invece di imboccare quella della trattativa”.