Nasce Valletta Airlines: un nuovo vettore nei cieli di Malta

09:40

Un nuovo competitor per le rotte su Malta: sta concludendo l'iter burocratico per avviare le operazioni Valleta Airlines, compagnia che intende offrire servizi Acmi, ovvero una particolare formula di leasing che compredne aeromobile, equipaggio, assicurazione e manutenzione dell'aereo.

Al momento il vettore è in attesa del certificato di operatore e secondo le previsioni inizierà a volare nei primi mesi del 2023. La flotta in un primo momento comprenderà due A320, ma la prospettiva è quella di inserire due A330 e aggiungere due ulteriori A320 già nel corso del prossimo anno, come riporta preferente.com.



La nascita della nuova compagnia conferma il rafforzamento del settore charter su Malta, che aveva visto una frenata negli anni della pandemia.