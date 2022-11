Lufthansa, via al maxi recruiting: 20mila posizioni aperte

12:26

Lufthansa ha lanciato una campagna europea per l’assunzione di 20mila nuovi lavoratori. Oltre 45 i profili professionali coinvolti nelle basi del vettore in Germania, Austria, Svizzera e Belgio. Si cercano soprattutto tecnici, informatici, avvocati, piloti e assistenti di volo anche per andare a riempire i posti vacanti dopo che, a causa della pandemia, il vettore era stato costretto a tagliare sul personale. Lufthansa ha attualmente 108mila lavoratori e vorrebbe chiudere il prossimo anno con 115mila, una cifra ancora inferiore ai 138mila che aveva a febbraio 2020, prima della pandemia.

Anche Swiss assume

Anche Swiss, che fa parte del Gruppo Lufthansa, sta cercando personale. L'attenzione è attualmente rivolta "al reclutamento e alla formazione del personale di cabina", ha comunicato la compagnia aerea, che in totale cerca 1500 figure professionali circa. Nel prossimo anno, spiega Adnkronos, verranno assunti quasi 1.000 assistenti di volo. Si cercano anche 80 piloti e diverse centinaia di assunzioni sono previste per il personale di terra.

"Stiamo dimostrando chiaramente che il Gruppo Lufthansa guarda al futuro con ambizione - ha dichiarato Michael Niggemann, chief human resources officer di Lufthansa -. Per essere ai vertici del settore abbiamo bisogno di dipendenti impegnati e motivati per affrontare compiti e sfide diverse”.