Ryanair riapre le basi di Lanzarote e Tenerife Sur

11:43

Ryanair continua a ricostruire il network. La compagnia ha annunciato la riapertura delle basi di Lanzarote e Tenerife Sur, che aveva chiuso durante la pandemia.

La riapertura avverrà, come riporta hosteltur.com, nelle ultime settimane di marzo del 2023, quindi in tempo per la prossima stagione estiva. Durante la conferenza stampa che ha annunciato l'operazione, il presidente delle Canarie Ángel Víctor Torres ha anche precisato che c'è l'intenzione di aprire basi in futuro anche a Gran Canaria, Fuerteventura e La Palma.



Il presidente ha anche precisato che Ryanair porta alle Canarie oltre due milioni di turisti l'anno, con una spesa pari a circa 1,4 miliardi di euro e un indotto da 33mila posti di lavoro.