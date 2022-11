Lazzerini, Ita: “Entro il 2026 flotta rinnovata”. Oggi si riunisce il cda

12:34

Si riunisce oggi, per la prima volta in maniera ‘operativa’ il nuovo consiglio di amministrazione di Ita, che dovrebbe entrare nel vivo della situazione finanziaria e strategica, anche se Fabio Lazzerini (nella foto) amministratore delegato del vettore, intervenendo ieri al lancio di Wave - Smart Mobility Magazine, non ha anticipato nulla sui contenuti.

“Domani ci sarà un cda di Ita ma non è possibile al momento dire di più sull’ordine del giorno - ha detto Lazzerini -. Di vendita e fusioni si occupa il Tesoro, non stiamo facendo noi la trattativa” si legge sul Fatto Quotidiano.



Intanto, però, Lazzerini anticipa il rinnovo della flotta. "Il core dei nostri progetti di sostenibilità è il rinnovo della flotta. Entro l'anno prossimo avremo metà flotta di nuova generazione ed entro il 2026 saliremo all'82%, il che consentirà all'Italia di avere la flotta più giovane e green d'Europa" spiega l’a.d.



"La sostenibilità ambientale se non si trasforma in sostenibilità economica nelle aziende diventa solo greenwashing – sostiene Lazzerini -. Per ogni aereo nuovo risparmiamo il 27% dei costi sul carburante e il 40% dei costi di manutenzione. Questo ha un impatto enorme sul conto economico”.