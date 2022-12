Wizz Air: al via i collegamenti sull’Arabia Saudita da Milano Malpensa

13:27

È stato inaugurato nel corso del weekend il nuovo collegamento Wizz Air tra l’aeroporto di Milano Malpensa e Jedda. Una tratta bisettimanale che sarà accompagnata, a partire da aprile, da un altro volo sull’Arabia Saudita, sempre da Mxp, su Riyadh.

Il collegamento fa parte di un pacchetto di nuove rotte, 23 in tutto, messe in campo dalla compagnia low cost come parte degli accordi per il programma Vision 2030 che si pone come obiettivo strategico e ambizioso di triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.



“La nuova destinazione di Wizz Air arricchisce e amplia il network di Malpensa – ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Milan Airports nel corso dell’inaugurazione -, offrendo ai viaggiatori ulteriori voli per l'Arabia Saudita incrementando l’offerta commerciale del nostro aeroporto.



L’apertura della rotta per Jedda, e il previsto lancio del volo per Riyadh ad aprile, segnano una tappa importante nella partnership tra Sea e Wizz Air che grazie agli sviluppi annunciati del network vede migliorata la connettività internazionale dello scalo”.