Fusione Air India e Vistara: con Tata Group anche Singapore Airlines con il 25% delle quote

15:06

È un’operazione destinata a creare uno dei soggetti più importanti al mondo nel trasporto aereo, destinato a crescere ulteriormente considerando il tasso di sviluppo previsto per l’India e i soggetti protagonisti dell’operazione stessa. Porta la firma di Tata Group e Singapore Airlines l’accordo per la fusione tra Vistara e Air India con la creazione di una compagnia che, numeri attuali alla mano, disporrà di una flotta da 218 aerei e una rete sia domestica che internazionale di primo piano.

Nell’intesa siglata il nuovo gruppo potrà contare, oltre all’impegno di Tata, anche di un investimento iniziale da 250 milioni di dollari da parte di Sia, che avrà una quota del 25,1 per cento nel capitale. Al completamento del merger, previsto per inizio 2024, l’investimento potrebbe superare i 600 milioni di dollari.



"La fusione di Vistara e Air India è un'importante pietra miliare nel nostro viaggio per rendere Air India un vero compagnia aerea di livello mondiale – sottolinea il chairman di Tata Natarajan Chandrasekaran -. Stiamo trasformando Air India, con l'obiettivo di fornire grandi esperienza del cliente, ogni volta, per ogni cliente. Come parte della trasformazione, Air India si sta concentrando sulla crescita sia della sua rete che della sua flotta, rinnovando l'offerta, migliorando la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni puntuali”.