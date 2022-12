10:29

Nel 2023 Roma sarà la seconda città europea per numero di collegamenti dagli Stati Uniti operati da American Airlines, con fino a 7 voli giornalieri nei periodi di punta estivi. Il risultato verrà raggiunto dopo che la compagnia Usa ha annunciato che raddoppierà il volo tra Dallas e Fiumicino con un secondo giornaliero che resterà attivo dal primo giugno al 5 settembre.

La seconda tratta andrà ad affiancarsi all’altro volo estivo che anche il prossimo anno resterà attivo per tutta la summer.



La flotta impiegata

Novità anche per quanto gli aeromobili che saranno utilizzati per il collegamento: nel volo principale il B787-9 prenderà il posto del 777 garantendo un’offerta da 285 posti, mentre sulla seconda tratta verrà utilizzato il B787-8 da 234 posti, riporta Simpleflying.