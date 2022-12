Tap Air Portugal cresce nelle Americhe: tutti i nuovi voli della summer 2023

11:55

Stati Uniti, Venezuela e Brasile. Sono questi i tre mercati chiave per l’espansione internazionale di Tap Air Portugal, che ha deciso di aumentare notevolmente le propria offerta per la summer 2023. In tutto saranno 17 i voli aggiuntivi durante il periodo di punta tra giugno e settembre.

Per gli Stati Uniti la prossima estate il vettore programmerà 14 voli settimanali su Boston durante l’alta stagione, tre in più rispetto alla summer 2022, cui si aggiungeranno cinque per Chicago (uno in più), dieci per Miami (tre aggiuntivi rispetto al 2022) e dieci alla volta di Washington (altri due in più).



Brasile mercato chiave

Per il Brasile, che come spiega Simple Flying rappresenta il mercato più importante nelle Americhe per Tap, la compagnia gestisce 12 rotte e ha una forte partnership in codeshare con Azul Linhas Aéreas. Da Lisbona Tap vola a Belem, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, San Paolo, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador. Da Porto, invece, si può volare alla volta di Rio de Janeiro e San Paolo. Durante l’estate il vettore collegherà la mete brasiliane con altri sei voli.



Tap Air Portugal ha poi annunciato che aumenterà da due a tre i collegamenti settimanali verso la capitale venezuelana, Caracas. Una decisione presa per milgiorare l’offerta di connettività per la comunità portoghese presente in Venezuela.



Nel 2022 Tap ha trasportato più di 500mila passeggeri tra gennaio e ottobre, recuperando il 97% del traffico dei livelli di traffico pre-pandemia.