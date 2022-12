Heathrow, cancellato lo sciopero di inizio anno

08:58

Gli addetti alle attività di handling dell'aeroporto di Heathrow hanno annunciato di aver cancellato gli scioperi previsti per i prossimi giorni. Scongiurati dunque ulteriori disagi per i passeggeri in partenza, arrivo o transito da uno dei più trafficati aeroporti del Vecchio Continente.

Come riporta ttgmedia.com, i dipendenti avevano annunciato un'agitazione di tre giorni tra Natale e Capodanno. La minaccia di sciopero è poi rientrata dopo che i lavoratori hanno accettato la nuova offerta retributiva dello scalo.



I circa 400 impiegati di terra dello scalo avevano già incrociato le braccia per 72 ore il mese scorso.