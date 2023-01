Uk, gli effetti del caro voli sulla vendita di biglietti

08:00

Il caro prezzi si abbatte anche sui vacanzieri inglesi. Secondo quanto affermato dalla Caa, quasi un terzo dei consumatori che non hanno volato di recente afferma di non averlo fatto a causa dei costi e del budget ristretto.

Come riporta ttgmedia.com il problema del budget è più determinante per i giovani (e viene citato nel 36% dei casi) rispetto ai cittadini di età pari o superiore a 55 anni (qui la percentuale si ferma al 20%).



Inoltre due adulti su cinque nel Regno Unito stanno pianificando di ridurre la quantità di voli o addiritutta di non volare affatto nel corso dell'anno: in particolare, a indicare quest'ultima opzione è il 19% dei cittadini.