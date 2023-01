10:08

La palla passa adesso al Ministero delle Finanze. Dopo l’invio della lettera di intenti inviata da Lufthansa per rilevare una quota di minoranza di Ita Airways, con la prospettiva di salire in un secondo tempo al 100 per cento, toccherà ora al Mef decidere in merito al futuro della compagnia aerea italiana.

In una nota diramata nella serata di ieri, il Ministero ha confermato di avere ricevuto la proposta da parte del gruppo tedesco aggiungendo che “il Mef si riserva di esaminare la congruità dell’offerta nel rispetto dei requisiti previsti dal Dpcm”. Confermata anche l’anticipazione della vigilia che vedeva il no definitivo da parte di Air France-Klm, lasciando Lufthansa come unico interlocutore.



Valore sui 300 milioni di euro

Sul contenuto della lettera di intenti al momento filtrano poche indiscrezioni, se non che sarebbe confermato l’interesse per il 40 cento delle quote per un controvalore che si aggirerebbe intorno ai 300 milioni, cifra da avvalorare poi al momento del closing in base al valore reale di Ita in quel contesto.



Le prospettive

Quello che appare chiaro dalla lettera di intenti è che dal quartier generale di Francoforte ci sia la volontà di fare presto, anche per il forte interesse nei confronti del mercato italiano: “La volontà di integrare Ita Airways all’interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale – si legge nella missiva -, tramite viaggi d'affari e privati, nella sua forte economia orientata all'esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa”. Ricordando poi ancora che “l'Italia rappresenta il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici e degli Stati Uniti". Inoltre la Penisola rappresenterebbe anche l’opportunità per il gruppo, attraverso Ita, di espandersi nei mercati di America Latina, Africa e Asia.



Plauso dei sindacati

Soddisfazione intanto è stata espressa dai sindacati, che sin dalla prima ora hanno ‘tifato’ per la soluzione tedesca: "Valutiamo la notizia dell'offerta presentata da Lufthansa per la partecipazione in Ita Airways come un fatto potenzialmente positivo – sottolinea Uiltrasporti in una nota -. Sarà ora di fondamentale importanza agire a tappe forzate senza perdere ulteriore tempo, soprattutto in vista della prossima stagione estiva".